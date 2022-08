Jan de Klijn stopt na vijftig jaar met naaimachinewinkel Oss: ‘Het was zijn lust en leven’

Kronkelen mag weer, beken uit hun strakke keurslijf bevrijd

HEESWIJK-DINTHER - Recht en zo efficiënt mogelijk was een halve eeuw geleden het devies. Het water moest via rechtgetrokken beken snel het gebied uit. Daardoor verdween niet alleen het water in rap tempo, maar ook de biodiversiteit. Nu worden beken uit hun strakke keurslijf bevrijd en mogen ze weer slingeren.

