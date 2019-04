Jan Elemans, doctor die het boerenleven van Huisseling bleef koesteren

De geleerde doctor Jan Elemans bleef in zijn hart altijd de boerenzoon uit Huisseling, ook al woonde hij al lang in Gelderland. In zijn gedichten kwam het thema van zijn jeugd steeds terug.

In de jaren zestig publiceerde Elemans ook enkele stukken in katholiek dagblad De Tijd over de gemeente Ravenstein, dat hij een jammerlijke mislukking noemde. Het decadente vestingstadje paste totaal niet bij de boerendorpen waarmee het was samengevoegd, zo oordeelde hij. In een tweede stuk hekelde hij het gebrek aan groei en vooruitgang in dezelfde gemeente. De artikelen sorteerden ophef in het betreffende stadje, weet heemkundesecretaris Aad Vernooij.