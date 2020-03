Jan van Aalst stichtte elektrobedrijf en ontstak daarna de verlichte optocht in Berghem

Misdaadver­slag­ge­ver BD interviewt advocaat van Martien R. in politiek café Zout

10:01 OSS - Advocaat Jan-Hein Kuijpers is zondag een van de hoofdgasten in politiek café Zout in Oss. Kuijpers wordt door BD-journalist René van der Lee aan de tand gevoeld over de drugscriminaliteit in Oss en allicht ook over Operatie Alfa. De Bossche advocaat is in deze zaak raadsman van hoofdverdachte Martien R.