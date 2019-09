Jan van Tongeren: ‘Hij is raak of mis, elke pijl telt’

Parochie houdt rapport jaar lang in la: ‘Luciakerk in Ravenstein is veilig’

13:58 RAVENSTEIN - Parochie H. Johannes de Doper heeft sinds mei vorig jaar een rapport in handen waaruit blijkt dat de Sint Luciakerk in Ravenstein zonder noemenswaardig risico kan worden betreden. Dat rapport is nooit geopenbaard, terwijl de kerk uit veiligheidsoverwegingen al bijna drie jaar is gesloten. Parochiebestuurder Harrie Boot spreekt van een ondeugdelijk onderzoek.