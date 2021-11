Jan Zoll opnieuw lijsttrekker van SP Oss; oud-wethouder Henk van Gerven ook verkiesbaar

De 65-jarige Zoll is de huidige leider van de SP-fractie in de Osse gemeenteraad. Hij was in 2014 ook al lijsttrekker. Dat jaar werd de partij qua grootte voorbijgestreefd door VDG. In 2018 trok Marie-Thérèse Janssen de lijst en slaagden de socialisten er in om weer de grootste fractie in de Osse raad te worden. In beide gevallen werd de partij overigens veroordeeld tot de oppositie.