Jarenlange discussie over entree van Herpen eindigt met bouw van twee huizen

Fooipot gestolen bij inbraak Kei Scherp: Osse barbier zoekt getuigen

10:01 OSS - De Osse barbierszaak Kei Scherp is dit paasweekend slachtoffer geworden van een inbraak. Een onbekende vandaal gooide in de nacht van zaterdag op zondag een van de ruiten van de zaak aan de Peperstraat in en ging er daarna met de fooipot en een namaakpistool vandoor.