‘Je kunt toch niet tegen een kind zeggen dat het niet mee mag op schoolreis’

Van Kröl­ler-Mül­ler naar Jan Cunen: museum verwelkomt Herman Tibosch

17:01 OSS - Museum Jan Cunen gaat in zee met Herman Tibosch. Hij wordt de nieuwe algemeen directeur. Per 1 januari 2020 treedt hij aan. Zijn opdracht is om het enkele jaren geleden succesvol verzelfstandigde museum verder uit te bouwen.