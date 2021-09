Jeanine van der Giessen (53) heeft hartstikke druk leven, met óók nog tijd om doctor te worden: ‘Dit proefschrift is mijn zevende kind’

CDA gooit naamkwes­tie Maashorst toch in de Udense gemeente­raad

14:59 UDEN - Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in november moeten de inwoners van Uden en Landerd zich meteen ook kunnen uitspreken over de naam van de nieuwe gemeente. Het CDA wil zo'n peiling waarbij er de keus is uit Maashorst, Uden-Landerd, Uden, ‘anders ...’ of geen mening.