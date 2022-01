Jeannette woont in molen uit 1865: jarenlange, tonnen kostende renovatie zorgde ervoor dat ‘mwah-gevoel’ verdween

Twee keer afgeblazen Business Gala Oss nu op zaterdag 14 mei

OSS - Goed nieuws voor de Osse ondernemers. Althans voor hen die van een feestje houden. Want na twee jaar mogen ze zich weer verheugen op het Business Gala Oss. Het ondernemersfeest wordt zaterdag 14 mei 2022 gehouden. De organisatie is in handen van Partycrew. De afgelopen twee jaar ging het ondernemersfeest vanwege corona niet door.

