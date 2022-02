Jeroen K. (22) probeerde viermaal weg te lopen, toen trok hij zijn mes. OM eist celstraf voor poging doodslag.

DEN BOSCH/UDEN - Ossenaar Jeroen K. (22) doorboorde op 20 augustus 2021 op de Marktstraat in Uden met zijn mes tweemaal de buik van een man in Uden, nadat het slachtoffer de pet van zijn hoofd trok. Hij raakte onder meer de galblaas, die artsen later verwijderden. Officier van justitie W. Wichern eiste een celstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk voor een poging tot doodslag.

Quote Als K. geen mes op zak had gehad, was het slachtof­fer er met hooguit een blauw oog vanaf gekomen Officier van Justitie “Ik vind niet dat dit klopt. Ik heb niet opzettelijk geprobeerd om hem van het leven te beroven”, vertelde K. “We zaten in een worsteling. Toen die was afgelopen, zag ik dat hij aan het bloeden was.” De man was volgens het Openbaar Ministerie verminderd toerekeningsvatbaar. Na het uitzitten van de straf, zou de Ossenaar onder toezicht van de reclassering therapie moeten volgen.

Het slachtoffer hoorde dat K. een flink geldbedrag van zijn ex-vriendin had gebruikt voor de aanschaf van drugs. “Ik vond het zielig voor dat meisje”, zei de man later. Hij kende K. zelf niet. Het slachtoffer zag de ex-vriendin die dag praten met K., bij de Take a Burger in Uden. De vrouw zei dat ze het conflict zelf wel op kon lossen, maar de man besloot zich toch met de zaak te bemoeien. “Je hebt 3600 euro van dat meisje gejat. Dat is niet netjes.” Hij schold de man uit en riep dat hij het geld terug moest geven.

‘Jouw soort bel ik niet’

K. liep weg. Het slachtoffer ging achter hem aan en bleef in zijn buurt lopen. “Hij kwam echt in zijn persoonlijke ruimte”, vertelde een getuige later. K. pakte kleingeld uit zijn zak en probeerde dit te overhandigen. Het slachtoffer weigerde. De verdachte bood zijn telefoonnummer aan, zodat ze er later rustig over konden spreken. “Ik wil dat niet”, reageerde de andere man. “Jouw soort mensen bel ik niet.”

Na een vierde poging om weg te komen, escaleerde het conflict. Het slachtoffer greep de pet van het hoofd van de verdachte. Mogelijk gaf hij ook een klap tegen het achterhoofd van K. De verdachte beweerde zelf dat hij uit zijn ooghoeken twee andere mannen zag aankomen. Hij vreesde dat zij het slachtoffer kwamen helpen. K. trok zijn mes.

Hooguit een blauw oog

De Ossenaar stak zijn belager volgens de officier van justitie tweemaal in de buikstreek. Zij vond niet dat er sprake was van noodweer. Het slachtoffer zat K. weliswaar ‘gruwelijk op zijn kop’, maar tot het afpakken van de pet was er alleen sprake van bemoeienis en ongemak. De steken stonden niet in verhouding tot de gewelddreiging. “Als K. geen mes op zak had gehad, was het slachtoffer er met hooguit een blauw oog vanaf gekomen.”

Voorarrest zielig

De verdachte gaf aan dat hij nooit meer een mes bij zich zal dragen. “Ik heb veel spijt en slaap er nog altijd slecht van.” Dat slachtoffer vertelde in een verklaring over de impact van het geweld. “Ik heb de rest van mijn leven een litteken op mijn buik. Ik hoop echt dat je hiervan hebt geleerd.” Juist hij zei eerder tegen de officier dat hij het ook een beetje zielig vond dat K. nog altijd in voorarrest zat. “Ik heb het uitgelokt”, zei hij daar eerlijk bij.

Uitspraak over veertien dagen.