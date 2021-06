Jeroen verloor zijn grote liefde door appende automobilist: ‘Er zijn twee levens verwoest’

video Busje rijdt tegen vrouw in invaliden­wa­gen in Oss, slachtof­fer naar het ziekenhuis

11 juni OSS - Een personenbusje reed vrijdagmiddag tegen vrouw in een elektrische rolstoel aan de Euterpelaan in Oss. De vrouw raakte hierbij dusdanig gewond dat ze met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.