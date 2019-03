Jessie schrikt wakker na explosie bij haar appartement in Oss: ‘M'n beschermengel is van de wand geblazen’

,,Ik lag net in m’n eerste slaap. Van de ontploffing heb ik weinig meegekregen. Het was de piepende rookmelder die me wekte.” Het is zondagochtend. Van de consternatie in de nacht is weinig meer te bespeuren in de Saturnusstraat. ,,Het is hier normaal gesproken rustig wonen. We hebben geen last van hangjongeren of wat dan ook.” Op de vraag van de politie of de bewoonster ruzie met deze of gene heeft, kon de Osse alleen ontkennend antwoorden. ,,Mensen die even verderop op een feestje zaten zeggen dat ze een jongen hebben zien wegrennen.”