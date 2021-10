Jet Smeets nieuwe directeur Muzelinck in Oss

OSS - Jet Smeets is de nieuwe directeur van de Muzelinck in Oss. Smeets treedt per 1 december aan als de nieuwe directeur van het Osse Centrum voor de Kunsten. Ze is de opvolger van Laura Wijnbelt . Die vertrekt na ruim zes jaar bij de Osse instelling.

Smeets was de afgelopen vier jaar directeur van het Cultuurbedrijf RIQQ in Rheden. Volgens de Muzelinck heeft ze ruime ervaring in de kunst- en cultuursector.

Laura Wijnbelt was de afgelopen zes jaar directeur/bestuurder van de Muzelinck. Ze kreeg in 2015 bij Muzelinck de opdracht de financiële situatie bij de culturele instelling te verbeteren. In 2017 was het verlies van de culturele instelling omgezet in een kleine winst.

Bij haar aanstelling was haar opdracht om een vitaliseringsplan ten uitvoer te brengen. In de afgelopen jaren heeft Wijnbelt gewerkt om van de Muzelinck een Centrum voor de Kunsten te maken dat ‘zich met passie inzet voor de kunst- en cultuurbeoefening in Oss in samenwerking met onderwijs, zorg- en welzijnpartners en andere culture instellingen en organisaties’.