Jeugd blijft rotzooi trappen op schoolplein Berghem, voortaan direct boetes of taakstraf opgelegd

Basis­school De Beekgraaf in Nistelrode weer deels open na corona-slui­ting

15 maart NISTELRODE - Basisschool De Beekgraaf in Nistelrode gaat dinsdag 16 maart weer open voor de meeste klassen. Maandag was de school helemaal gesloten na een corona-uitbraak in de groepen 4,6 en 8. Die klassen blijven voorlopig in quarantaine, de rest is weer welkom.