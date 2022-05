Jeugd Heesch duikt na eerste schooldag hup het zwembad in

Breakdance, breien en bekers vol soep: Oss viert de bevrijding van Nederland

OSS - Met een keur aan activiteiten - van lunches tot kinderspelletjes - viert de gemeente Oss uitbundig de bevrijding van Nederland in 1945. Dit jaar is Brabant, met Oss voorop, in het bijzonder het decor van de festiviteiten. Een korte impressie.

5 mei