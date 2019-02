Jeugd Muziek Dag gaat deze maand in de herkansing in Lith

LITH - Anja van Dinther blaast de Jeugd Muziek Dag in Lith nieuw leven in. Zaterdag 16 februari is het zover. Honderd jonge muzikanten uit de regio doen hun best.

De repetities voor de Jeugd Muziek Dag zijn in volle gang. ,,Over een poosje staan we hier de hele dag met een heleboel mensen", zegt Anja van Dinther tegen de jeugdorkestleden van de Lithse fanfare. ,,Hoe lang dan?", wordt er gelijk gevraagd. ,,Wel twaalf uur, maar met veel pauzes", antwoordt ze. Van Dinther leidt het jeugdorkest ongeveer een jaar. Met verenigingen uit Oss en omgeving ging ze om de tafel om antwoord te vinden op de vraag hoe je jeugd krijgt én houdt. De Jeugd Muziek Dag heeft dat als doel. ,,Maar ook om de jeugd te laten ontdekken hoe fijn het is om samen muziek te maken.”

Pauze

In 2003 was de eerste editie van dit evenement. Toentertijd op de Lithse Ham. ,,Altijd mooi weer en tussendoor werd er gevoetbald en zelfs gezwommen." Het werd steeds groter tot er in 2008 ruim 200 muzikanten meededen. Na een pauze van tien jaar is het tijd de draad weer op te pakken. Uiteindelijk spelen op 16 februari in het nieuwe Lithse dorpshuis honderd jongeren samen, een hele ervaring.

Moeilijkheidsgraad

,,Zit ik dan naast iemand die ik niet ken?", waarop Van Dinther antwoordt: ,,Ja, en die spelen allemaal hetzelfde!"Er worden twaalf aansprekende pop- en filmstukken geoefend. De moeilijkheidsgraad varieert. De jongste spelers zijn 7 jaar. Ze worden meegetrokken door de muzikanten die al een C- of D-diploma hebben. De oudste is 85 jaar, maar die voelt zich jeugdig genoeg om mee te spelen.

Omdat er op de 'grote instrumenten' weinig jeugd is, speelt een aantal volwassenen mee.

Power

De elf deelnemende verenigingen kregen de stukken toegestuurd. Ze zijn al een tijdje aan het repeteren. Onder hen oude bekenden uit Geffen en Brakel, maar ook nieuwe gezichten, zoals Muziekvereniging Hartog uit Oss. Power to the Music is het devies. ,,Ik ben benieuwd hoe dat wordt met rap en zang", aldus Van Dinther.