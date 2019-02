Jeugd Muziek Dag: vier dikke duimen en een staande ovatie

Een aantal volwassenen speelde mee om de jeugd te ondersteunen. Johan Raap is met zijn 85 jaar de oudste, zich jeugdig voelende deelnemer: “Het is zo mooi dat mensen zich inzetten voor de jeugd. Het gaat spelenderwijs en zonder stress.” “Het was niet te vermoeiend door alle pauzes’, zegt Renske (bijna 15) van KVA Oss. De verenigingen oefenden de stukken vooraf en vandaag klonk het alsof de groep al jaren samen speelt. Het uitbreidbare podium bleek gelukkig groot genoeg voor de muzikanten. “Dit is maximaal, maar er kunnen er nog makkelijk 20 bij. Dan schuiven we gewoon de stoeltjes iets dichter bij elkaar”, zegt Van Dinther, “Het is genieten, kippenvel!”

De kinderen hebben het de hele dag goed gedaan volgens helpers Mirjam de Kleijn en Saskia Denneboom. Een klein ongelukje tijdens het beklimmen van het podium via een stoel, waarbij een deelnemer de neus stootte aan een instrument was snel opgelost. Tijdens het concert moest, vanwege een verkeerd ingetoetste code in een I-pad, een minuut volgekletst worden om te voorkomen dat twee muzikanten zonder muziek zaten. Verder liep alles zoals gepland. Het orkest kreeg vier dikke duimen van de dirigenten. “Hier krijg je energie van, geweldig”, aldus McCormack. Die energie was goed te horen, vooral in stukken als ‘Happy’ en ‘Shake it off’. De staande ovatie die volgde was zeer verdiend.