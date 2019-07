Jeugdopleiding bij amateurs wordt steeds professioneler

Column Veertig graden is warm genoeg

27 juli OSS - Het was een hete week, vol wedstrijdjes om hitterecords, waarin je doodgegooid werd met tips over wat je vooral wel en niet moet doen als het zo warm is en waarin de wegkwijnende wegwerkers waterijsjes kregen. Want dat helpt, als het veertig graden is en je urenlang op een kokendheet wegdek staat zonder ook maar een greintje schaduw. Dan is een ijsje een druppel op een gloeiende plaat.