Jeugdtheatergroep EMM biedt gratis workshops aan

Concurrentie

,,We merken al langer de concurrentie van sportclubs en bijbaantjes”, merkt Cootje van Kilsdonk op. ,,Bovendien hebben jongeren mogelijk te maken gekregen met leerachterstanden op school. Die moeten ingelopen worden in extra uren waardoor de angst onder de jeugdigen bestaat dat ze geen tijd voor andere zaken meer hebben. Daarnaast merken we als kleine dorpsvereniging dat er buiten ons dorp een verkeerd beeld over ons aanbod bestaat. Nee, we hebben niet de uitstraling van een groot theater, maar werken wel behoorlijk professioneel. Onze producties lijken in niks op groep-acht-musicals of andersoortige voorstellingen.”