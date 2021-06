Jeugdvrienden werken in Geffen aan Eysing, hun ultieme jongensdroom

Meekijken met sloop lelijkste pand van Oss kan gewoon, via webcam op Grote Kerk

22 juni Het is van een afstandje, maar het is toch wel te zien: hoe grote grijpers hapje voor hapje het oude V&D-pand in het hartje van Oss slopen. In de toren van de Grote Kerk is een webcam geplaatst, die vanaf 54 meter hoogte de sloop, en straks ook de bouw, vastlegt, 24 uur per dag.