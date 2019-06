Jeugdzorg drukt Oss stevig in rode cijfers

Politiek Bernheze kritisch over optreden Wijdeven in ‘kwestie’ tennispark Loosbroek

22:03 UPDATE HEESCH - Wethouder Rien Wijdeven had de gemeenteraad van Bernheze veel eerder moeten waarschuwen dat hij problemen zag bij de realisatie van tennisbanen in Loosbroek. Die kritiek had een groot deel van de commissie Bestuur en Strategie donderdagavond op het handelen van de wethouder in het proces rond de realisatie van een tennispark in Loosbroek. ,,De wethouder wilde de alarmbellen niet laten rinkelen zegt hij, maar had hij dat maar wel gedaan, want nu luiden de klokken”, zei Ad Donkers (Blanco).