Jeugdzorgmedewerker krijgt geen wapenvergunning

Naar aanleiding van zijn aanvraag in 2019 om een wapenverlof (vergunning om een wapen te mogen hebben) dook de politie in haar gegevens en in het Justitieel Documentatieregister. Daaruit bleek dat twee verschillende vrouwen, met wie de Ossenaar een relatie had gehad in 2017 en 2018, aangifte tegen hem hebben gedaan van smaad en laster. Een van de vrouwen zou hij ongewenste berichten hebben gestuurd nadat ze het had uitgemaakt.