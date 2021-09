JFK-school Oss wijkt na brand tijdelijk uit naar andere locaties, kinderen maandag vrij

VIDEO Bestelbus in brand in Oss: ook dagbeste­dings­cen­trum loopt schade op

17 september OSS - Op een parkeerplaats aan de Verdistraat in Oss is in de nacht van donderdag op vrijdag een busje uitgebrand. De brand werd om 03.40 uur opgemerkt, waarna de hulpdiensten met spoed uitrukten.