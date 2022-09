Jim uit Berghem is verknocht aan Australië: ‘M’n dialect heb ik nooit verloochend’

De eerste schooldag op De Aventurijn in Oss: een vertrouwd avontuur op een nieuwe plek

OSS - Nieuwe schoolnaam, nieuwe locaties, nieuwe kindjes in de klas: het is even wennen. Maar na het eerste kwartier lijkt het al vertrouwd op de Aventurijn in Oss, ook bij de noodlokalen op het terrein van voetbalclub Margriet.

5 september