Jo en Marie uit Oss zijn 60 jaar getrouwd. ‘Het geheim? Dat is er niet’

En dat was ze inderdaad. Ze was zeventien jaar oud toen het serieus begon te worden met de toen achttienjarige Jo Timmermans. Inmiddels is het echtpaar ruim zes decennia, twee kinderen, drie achterkleinkinderen en zestig huwelijksjaren verder.

Jo en Marie leerden elkaar kennen in Oss. ,,We kwamen elkaar tegen. Ja, zo ging dat toen. De liefde tussen ons heeft moeten groeien, het was geen liefde op het eerste gezicht." Een paar jaar later, op 29 augustus 1959, gaven ze elkaar het jawoord. ,,Ons geheim? Er zijn geen geheimen. Je moet gewoon je best doen en dan gaat het gewoon. Als je van elkaar houdt, lukt alles."

Jo en Marie hebben verschillende baantjes gehad. ,,We hebben altijd van alles aangepakt. Jo is beroepsmilitair geweest en zorgde voor de klusjes in huis." Schilderen doet Jo nog steeds, maar nu als ontspanning. ,,En ik kook heel graag", vertelt Marie. ,,Ik zit regelmatig achter de naaimachine en vind het heerlijk om te wandelen."