Jobke Moens uit Heesch mag de oceaan op met School at Sea

Spannend was het nog wel even voor Jobke. Er kunnen er maar 37 leerlingen mee, terwijl zich er 38 hadden ingeschreven. Gelukkig was zij bij de uiteindelijke loting niet de afvaller. ,,Ik kreeg een mailtje met daarin de mededeling dat ik mee mag. Ik was echt heel erg blij, maar vind het toch wel erg spannend ook.”

Voor de zomer slaagde ze op het TBL in Oss voor de havo en ze is nu begonnen aan 5 vwo. Jobke doet het alleen net wat anders dan anderen. Ze maakt er een extra spannend en avontuurlijk jaar van door in oktober aan boord te gaan van de Thalassa, de grote zeilboot van School at Sea. Daarmee gaat ze de Atlantische Oceaan oversteken. Naast het zeilen gaat het schoolwerk aan boord door. In april zijn ze weer terug en daarna is de zeilster gewoon weer op school in Nederland te vinden.

Sponsoracties

Er hangt wel een flink prijskaartje aan de reis. De jonge Heesche moet zo'n 23.000 euro betalen om mee te mogen. Jobke heeft er al veel voor gedaan om dit geld binnen te krijgen. ,,Ik ben bij bedrijven langs geweest om me te laten sponsoren, maar ik krijg toch vaak een nee te horen helaas", vertelt ze. ,,Voor de rest onderneem ik allemaal acties om geld in te zamelen. Een idee dat ik heb is om een veiling te houden van schilderijen van mijn oma en een paar van mijzelf.” Ze weet alleen nog niet 100 procent zeker of dat nog gaat lukken in zo'n korte tijd.

Jobke heeft tot nu toe zo’n 6.200 euro bij elkaar gehaald en daar komt waarschijnlijk nog 5.000 euro van één sponsor bij. Ze is er nog niet, maar de zeilster is trots op wat ze al heeft bereikt. In het geval dat ze tekort mocht komen, hebben haar ouders toegezegd dat zij bijspringen. Ook heeft School at Sea een fonds waar wat geld uit kan komen. Meer informatie over Jobke Moens en haar avonturen is te vinden op: https://jobkeschoolatsea.webnode.com/