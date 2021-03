Johan van de Steeg overleden: schooldirecteur van Heesche mavo die later wethouder en schrijver werd

1932-2021HEESCH - Johan van de Steeg was directeur van de Sint Antonius mavo, wethouder en schrijver van vele verhalen over de bevrijding van Heesch. Hij overleed afgelopen donderdag, daags voor hij 89 jaar zou worden.

Johan van de Steeg verhuisde in 1966 met zijn gezin van Gennep naar Heesch om directeur te worden van de Sint Antonius mavo. Hij nam daar het stokje over van de Broeders van de Christelijke Scholen en kreeg de taak om van de jongensschool een gemengde school te maken. Hij haalde de meiden met groot gemak binnen; na vier jaar zaten er zelfs meer meisjes (165) dan jongens (154) op de Heesche mavo.

Wethouder in roerige tijden

Op 57-jarige leeftijd ging de schooldirecteur met vervroegd pensioen. Het CDA vroeg hem om wethouder te worden, en daar besloot hij -met enige tegenzin - aan mee te werken. Uiteindelijk was Van de Steeg nog twaalf jaar wethouder, onder meer met sociale zaken in zijn portefeuille. Als wethouder en loco-burgemeester in het college van burgemeester José van Gorp maakte hij in 1995 de gemeentelijke herindeling mee waarbij Heesch als donderslag bij heldere hemel opging in de gemeente Bernheze.

,,Er waren allerlei zaken achter de schermen geregeld. Toen was ik echt teleurgesteld in de politiek", zei hij later in een interview in deze krant. Ook in het eerste jaar van de herindelingsgemeente liep niet alles over rozen en moest Van de Steeg binnen de eigen partij behoorlijk wat brandjes blussen toen een deel van de CDA-ers zich afsplitste.

Verhalen over Britse militairen

Na zijn wethouderschap en het overlijden van zijn vrouw besloot Van de Steeg zich te verdiepen in wat hem al van kinds af aan had bezig gehouden: de Tweede Wereldoorlog. Als 8-jarig jongetje maakte hij schuilend in de berm het bombardement bij de brug bij Grave mee. Van de Steeg tekende zeer gedetailleerd persoonlijke verhalen van Britse militairen op die eind september 1944 hun leven gaven voor de bevrijding van Heesch. Hij schreef erover in lokale bladen en schreef het boek ‘Bevrijding van Heesch’. Met de veteranen en hun nabestaanden onderhield hij nauwe contacten.

Hisse Plusser

In 2009 kende cabaretgroep For Mineur hem de onderscheiding de Hisse Plusser toe. Want Van de Steeg deed veel voor Heesch. Hij zat onder meer in de besturen van de kunstcommissie, de lokale Rabobank, het parochiebestuur, tennisvereniging De Hoef, de stichting Promotie Heesch en het Rigom gebouw.

Thuis tekende en schilderde hij graag en schreef hij verhalen, vertelt dochter Annette de Jong- Van de Steeg. ,,Hij tekende voor iedereen verjaardagkaarten en voorzag de hele familie van zijn eigen schilderijen. Ook schreef hij vele verhalen, schrijfsels noemde hij die zelf. Die hebben we laten drukken in zeven boeken. Een dankbaar aandenken aan hem voor zijn drie kinderen en acht kleinkinderen.”