Johan vd Horst komt tevoorschijn als de nieuwe heerser van het Schottelzakkenrijk

Prins Johan d´n Urste, 23 jaar oud, is geboren en getogen in Deursen-Dennenburg. Hij werkt als afstuderende leerkracht op basisschool De Vijfmaster in Veghel. Verder is hij actief betrokken bij verschillende horecagelegenheden in de buurt en zet hij zich in als vrijwilliger bij het Vijfsterrenfeest. Carnaval is bij hem met de paplepel ingegoten. Als fanatieke wagenbouwer van carnavalsgroep C.V. Warum is dé Nie is hij groot geworden in de bouwschuur welke staat bij zijn ouderlijk huis.

Als Adjudante heeft hij Eline van Lieshout gekozen. Al vanaf de kleuterschool zijn zij beste vrienden en dus was de keuze snel gemaakt. Eline, 25 jaar oud, is ook geboren en getogen in Over d’n Dam. Zij is werkzaam bij de thuiszorg van Interzorg in Oss. Verder is ze betrokken bij vrijwilligerswerk in het dorp. Carnaval zit ook bij haar in het bloed, ze is maar liefst 3x jeugdprinses geweest van de Schottelzakken. Ook is ze al vele jaren actief bij dezelfde carnavalsgroep als de Prins.