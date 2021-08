John zoekt huis van drie ton in Veghel: ‘kans is zeker aanwezig dat ik de boot mis’

Vrijwel dagelijks kijkt hij op de huizensite Funda. John van der Heijden (40) uit Veghel hoopt dan altijd dat er iets van zijn gading bij is. Maar al dagen, weken, maanden staan er geen huizen vermeld die enigszins bij zijn wensen in de buurt komen. Ja, huizen van rond de zes, zeven ton zijn er wel te krijgen. Maar die zijn ver, héél ver boven zijn begroting. John, PSV-fan in hart in nieren en sinds 1996 in het bezit van een seizoenkaart, weet goed wat hij wil. Een huis van rond de driehonderdduizend euro. ,,Ietsje meer kan nog wel, maar dat is wat ik kan en wil uitgeven en sowieso wil ik me niet gek laten maken."