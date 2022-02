Johnny's Burgers wil nieuwe vestiging openen in centrum Oss en zoekt franchiser

OSS - De jonge hamburgerketen Johnny's Burgers hoopt binnenkort een nieuwe vestiging te openen aan de Burgwal in hartje Oss. De keten is daarvoor op zoek naar een franchiser.

Johnny’s Burger Company is opgericht in 2011 en presenteert zichzelf als de snelst groeiende afhaal- en bezorgformule voor hamburgers in Nederland. De keten begon als zogeheten shop-in-shop-formule, waarbij de hamburgers verkocht werden in restaurants die ook andere producten op de kaart hadden staan. Sinds begin 2015 is Johnny’s alleen nog maar actief als franchiseformule.

Verspreid over het hele land zijn nu 32 vestigingen, waaronder in Tilburg. Maar daar blijft het niet bij. In bijna twintig steden is de keten op zoek naar een nieuwe locatie. Behalve in Oss, is dat bijvoorbeeld ook in Nijmegen, Den Bosch en Tiel. Voor elke nieuwe vestiging mikt Johnny's Burgers op een verzorgingsgebied van zo'n 50.000 inwoners.

Naast hamburgers verkoopt de keten bijvoorbeeld ook wraps, milkshakes en hot dogs. Mocht Johnny's Burgers inderdaad de deuren openen in Oss, dan is het de tweede grote hamburgerketen die een plekje vindt in de stad in twee jaar tijd. In het voorjaar van 2020 ging BurgerMe immers open aan de Kruisstraat.