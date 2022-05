Jong en oud genieten na jaren van ‘radiostilte’ van hiphopfestival BENDE’R

Doodop is-ie na vermoeiende voorrondes en sportieve finale-fittie. Maar, hé, voor een extra breakdanceshowtje met onnavolgbaar foodwork en duizelingwekkende power moves is deze 11-jarige Philan van Abeelen altijd te porren. Hier mam, mijn oorkonde, zegt de jonge Nijmegenaar zonder woorden. En hij legt in de beweging uit wat die headspin, ninety en freeze, waarmee hij zojuist de eindstrijd van opponent Ravi won, nu eigenlijk als losse onderdelen zijn. Ja, Philan beheerst ze tot in de perfectie. Hij breakdancet al sinds zijn zevende. Dus dat geïmproviseerd gedans is niet onlogisch, knikt moeder Veronica Leach hardop: ,,Hij was al druk in mijn buik.”