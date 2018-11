Jong politiek talent uit Ravenstein hoog op provinciale lijst GroenLinks

Weer inbraak bij VV Boekel Sport, weer niks buitge­maakt, weer flinke schade

9 november BOEKEL - Het zit VV Boekel Sport niet mee. Wel op het veld. De club staat vijfde in de derde klasse. Maar buiten het veld zit het tegen. Voor de tweede keer in twee maanden tijd is ingebroken in de kantine. De vandaal is zonder buit weer vertrokken, maar is wel op beveiligingscamera's vastgelegd.