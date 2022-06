Jonge Jury Debuutprijs voor schrijfster Elin Meijnen

Inspiratie uit leerlingen

Het boek verscheen bij Blossom Books, een uitgeverij die gespecialiseerd is in boeken voor jongeren. Inspiratie haalde Meijnen uit de leerlingen die ze tegenkomt in haar baan als docent Nederlands aan het Kadinsky College in Nijmegen én uit haar eigen jeugd: ,,Ik was een verlegen meisje dat vleugels leek te krijgen zodra ik begon te zingen. Ik kan die gevoelens nog zó terughalen en dat kon ik dus goed gebruiken voor mijn boek.”