Jonge ontwerper verkoopt via Heeej.nl design en kunst

UPDATE Geen cel maar tbs met dwangver­ple­ging geëist voor doodsteken Rik van de Rakt (18)

8 januari DEN BOSCH - De verdachte van het doodsteken van Rik van de Rakt (18) in Oss herinnert zich wel flarden van de bewuste dag in april, maar niets over een ontmoeting of confrontatie met het slachtoffer. Dit blijkt uit zijn verhaal tot dusver, vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vrijdagmiddag geen celstraf tegen Ayoub A., maar tbs met dwangverpleging, voor onbepaalde tijd.