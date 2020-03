Jonge Ossenaar verkocht Lego bij de vleet, maar leverde de betaalde waar nooit

De jonge verdachte bekent alles. Ja, hij heeft veel mensen laten betalen voor spullen die hij nooit leverde. Hij bood vooral Lego aan via Facebook en Marktplaats, maar soms ook controllers van spelcomputers. Tien mensen hebben aangifte tegen hem gedaan. In totaal maakten ze 1200 euro aan hem over. Dat geld werd gespendeerd aan hotels, eten, kleren, wiet en gokken. ,,Ik was indertijd dakloos en had een vriendin die ik onderhield. In de praktijk betekende dat geld geven", verklaarde de timide Ossenaar voor de politierechter.