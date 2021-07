Jonge Ossenaren volgen cursus Politiek Actief: ‘Jongeren worden niet gehoord in de gemeente Oss’

Visuele wegmarke­ring als tijdelijke maatregel tegen verkeers­over­last in de Meerstraat in Hees­wijk-Din­ther

14 juli HEESWIJK-DINTHER - Nog deze maand laat de gemeente Bernheze tijdelijke wegmarkeringen aanbrengen in de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. Dit is besloten in overleg met buurtbewoners en politie. Burgemeester Marieke Moorman nam half juni zo'n tweehonderd handtekeningen en een brief aan de gemeenteraad in ontvangst. De bewoners uit de Meerstraat en omliggende straten zijn de verkeersoverlast meer dan beu.