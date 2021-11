Jongen (16) aangehouden voor gewelddadige beroving op leeftijdsgenoot in Oss

Handlanger familie R. vraagt rechtbank om uitstel strafzaak: ‘Eerst wachten op beroep Operatie Alfa’

DEN BOSCH - De 43-jarige Berend B. uit Gendt vraagt de rechtbank in Den Bosch om zijn strafzaak uit te stellen. Volgens justitie was de man een handlanger van de Osse familie R. en maakte hij zich medeschuldig aan drugs- en wapenhandel. Zijn advocaat Jan Boone vindt dat de rechtbank moet afwachten of de veroordelingen van Martien R. en zijn medeverdachten in hoger beroep overeind blijven.

9 november