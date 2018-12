Jongen (19) opgepakt voor naar binnen werpen zwaar vuurwerk in Schadewijk

Toch dna-onderzoek naar gasmaskers drugslab Berghem: ‘Mijn cliënt heeft niet in de pannen geroerd’

11:46 DEN BOSCH/BERGHEM - In oktober zag het Openbaar Ministerie geen enkele mogelijkheid om dna-onderzoek uit te voeren naar de gasmaskers die in een drugslab in Berghem waren aangetroffen. Nu is het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) toch aan dit onderzoek begonnen. Tot tevredenheid van de advocaat van de man in wiens loods het lab was gevestigd.