Jongeren acteren en zingen over hun eigen leefwereld in muziektheaterstuk van Theatergroep Trots54

Het theaterstuk ‘De Soos’ gaat over een gefingeerde hangplek van jongeren die hard achteruit gaat. De eerste voorstellingen in Cuijk waren volgens artistiek en zakelijk leider Jesse van den Elsen een succes. ,,Het stuk gaat over de leefwereld van jongeren, dus ook over seks en drugs. Alles wat jongeren boeit en dat is de kracht ervan’’, stelt hij. Jongeren acteren en zingen in het stuk.

Best veel aan hun hoofd

Van den Elsen zag als leerkracht dat jongeren best veel aan hun hoofd hebben, vertelt hij. Zes jaar geleden begon hij daarover liedjes te schrijven. Daar kwamen vervolgens theaterstukken uit voort. Vanuit een artistieke visie en in nauwe samenwerking met jongeren zelf. ,,Eerst zijn er gesprekken met jongeren: waar lopen ze tegenaan. Daarna gaan we samen schrijven. Die werkwijze maakt het speciaal.” Hij zag eerder al jongeren met burn-out klachten. ,,Door corona is dat meer zichtbaar geworden. Onze theaterproducties geven ruimte aan negatieve gevoelens van jongeren, maar áltijd met een positieve boodschap.”

Met financiële steun van ROC de Leijgraaf maakte hij de afgelopen jaren vier producties met Theatergroep Trots. Juist omdat het project verder gaat dan theater, kreeg Trots landelijke subsidie toegekend van het Fonds voor Cultuurparticipatie en daarnaast subsidies vanuit de provincie en gemeentes.

Jongeren haken aan bij projecten

Naast een jaarlijkse theatertour biedt de groep maatwerk aan bepaalde opdrachtgevers. ,,We organiseerden al muziekproducties, maar we hebben ook ‘aanhakers’, jongeren die deelnemen aan specifieke projecten. In die twaalf projecten, op het gebied van onder meer graffiti, rap, mode en decorbouw, doen zij mee. Dit doen we in samenwerking met jongerenwerk in Uden en Veghel. Veel cultuuraanbieders kunnen jongeren moeilijk aan zich binden, ons lukt dat wel. We willen in de regio Noordoost-Brabant een toonaangevende kunst en cultuur community worden, voor en door jongeren.”

Theatergroep Trots heet nu Trots54 en is doorgegroeid naar een stichting en aangesloten bij partners uit onderwijs en cultuur. Het getal in de naam verwijst naar het postcodegebied waarin de groep werkt.

De eerstvolgende voorstellingen van De Soos zijn op 30 juni in De Pas in Heesch, om 10.30 en 13.00 uur. Daarna volgen Markant in Uden (7 en 8 juli) en De Blauwe Kei in Veghel (13, 14 en 15 juli). Veel leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben al een kaartje. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Zie www.trots54.nl

Volledig scherm De 'boodschap pose' van jongeren tijdens hun muziektheater De Soos. © Eva Kolkman