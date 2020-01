Jongeren in de gemeente Oss zien steeds minder heil in huurwoning

Prognoses wijzen op de noodzaak om in Oss de komende tien jaar 3500 tot 4600 woningen aan de huidige voorraad toe te voegen. Als alle mogelijke in- en uitbreidingsplannen worden gerealiseerd, komt Oss nog maar aan 2900 nieuwe woningen. ,,We komen na de crisis maar langzaam op stoom als het gaat planontwikkeling", weet wethouder Joop van Orsouw.

,,Het is als een tanker die traag van koers verandert. We trekken er hard aan om hem sneller te laten draaien.” Overigens waakt Van Orsouw ervoor om al te fanatiek gronden te verwerven. ,,Als er een nieuwe crisis uitbreekt, zit je als gemeente zo in de financiële problemen.”



Van Orsouw heeft de gemeenteraad toegezegd in deze raadsperiode jaarlijks zeshonderd bouwvergunningen te verstrekken. Niet alleen voor betaalbare koop- en sociale huurwoningen, maar ook voor middeldure huurhuizen. ,,Er is een grote groep mensen van wie het inkomen net te hoog is om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Daarom ben ik blij met de veertig huurappartementen die nu op het Berghkwartier worden gebouwd en de plannen voor vijftig of zestig van appartementen voor deze doelgroep in het Walkwartier.”