Jongerenraad helpt jonge Osse kiezers op weg met eigen debat in de Lievekamp

Verdeeld CDA eist hoofdrol op in fusie Uden en Landerd: wie krijgt deze man aan zijn zijde?

13 februari OSS/UDEN - In Uden zijn ze voor, in Oss tegen en in Landerd maakt het ze weinig uit. Het tot op het bot verdeelde CDA speelt een opmerkelijk rol in het debat over de nog te vormen gemeente Maashorst. Zeker omdat het plan in de Tweede Kamer om Schaijk alsnog bij Oss te voegen ook al uit de koker van de christendemocraten komt.