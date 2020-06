Joost van Zutven nieuwe locatiedirecteur van MSD Biotech in Oss

Van Zutven startte al in 1993 bij MSD, op de afdeling research & development bij het toenmalige Organon. Later stapte hij over naar Pharmaceutical Operations, ook in Oss. Hier werd hij uiteindelijk als site quality lead eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de kwaliteit en compliance van de geneesmiddelen. In 2017 stapte hij over naar MSD Biotech Oss, in eerste instantie ook als site quality lead.