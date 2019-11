Josefien bezocht 25 jaar lang alle zieke ouderen in haar dorp, nu zijn er eindelijk opvolgers

Die ene foto, ja, die wil Josefien ('zeg maar Fien') Bloemers-Verdonk ('nog net 73') na een laatste groet toch wel even laten zien. Ze schatert: binnenpret die een uitweg zoekt. ,,Kijk, daar staat moeder Boerakker nog met de bezem in haar hand mijn scooter af te poetsen, nadat we samen eerst hadden geprobeerd om die met de tuinslang schoon te spuiten. Tjonge, wat zag dat ding er uit! Ik was tóch de dijk opgereden om haar te bezoeken, terwijl ik eigenlijk had kunnen weten dat het er één grote modderzooi moest zijn. Het was namelijk oogsttijd en de klei lag dik op de weg. Maar ja, ik moest en ik zou even bij moeder Boerakker langsgaan, met m'n bloemetje. Schattig hoe ze hielp die scooter weer rijklaar te maken.”