Joury Donkers overtuigende winnaar ‘boer zoekt prins’ Kleidonk

OSS'20 zet voorzichti­ge stappen met veld

17 november OSS-Het begin van dit seizoen door voetbalvereniging OSS'20 in gebruik genomen non-infill voetbalveld bleek veel te glad te zijn, veel hamstringblessures op te leveren en de bal in onverwachte richtingen te dirigeren. Afgelopen week werd het veld onder handen genomen door leverancier TenCate, zodat er in dit weekend weer op gespeeld kon worden.