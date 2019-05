Jubilerende Lievekamp trekt meer volk dan ooit

Komende week wordt de nieuwe theaterbrochure van De Lievekamp weer verspreid in de hele gemeente Oss en de kern Heesch. De ontvangers kunnen daarin lezen dat er weer een hele trits musicals, dans-, muziek- en cabaretvoorstellingen staan geprogrammeerd. De meest bijzondere in die laatste categorie is Paul van Vliet. De Haagse podiumveteraan heeft afgelopen seizoen afscheid genomen van het theater, maar betreurt het dat hij De Lievekamp in zijn feestjaar heeft gemist. Op 12 oktober keert hij daarom eenmalig terug op de planken.

Lees ook PREMIUM Vijftigjarige Lievekamp Oss groeide uit tot cultureel miljoenenbedrijf met regionale aantrekkingskracht Lees meer

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Paul van Vliet sprak het Osse publiek toe vanaf video. © Peter van Erp

Tijdens de presentatie in de Rabozaal werd gisteren vrij uitgebreid stilgestaan bij de aanstaande productie Vietnam. Het waargebeurde verhaal van Minh Vu die als bootvluchteling naar Nederland kwam en ons als dank de Vietnamese loempia introduceerde vertoont sterke overeenkomsten met het levensverhaal van de succesvolle Osse ondernemer Theo Thé (Padifood). Regisseur Dick van den Heuvel (onder andere van ‘Was getekend Annie M.G. Schmidt’) gaat van de biografie van Minh Vu een aangrijpende voorstelling maken.

Cindy Lauper

De Oijense Vajèn van den Bosch was op haar enige vrije dag uit Hamburg overgevlogen om haar 'thuispubliek’ te vertellen over het concert met begeleiding van de Marinierskapel dat ze op 31 mei geeft en daarnaast over haar nieuwe musical Kinky Boots, die volgend seizoen in première gaat. In deze musical staat de muziek van jaren-tachtig-ster Cindy Lauper centraal.