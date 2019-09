Jubileum bij bouwbedrijf Van Der Heijden: Werknemer Jan van Lier 50 jaar in dienst.

Vijftig jaar actief in de bouw én bij hetzelfde bedrijf. Niet veel mensen kunnen dit zeggen, maar Jan van Lier is er een van. De 65-jarige bouwveteraan is al een halve eeuw in dienst bij Van Der Heijden in Schaijk. ,,Ik begon als metselaar en nu ben ik al 45 jaar uitvoerder.”

Op zijn vijftiende levensjaar was Jan al helemaal gefixeerd door bouwen. Het is echt waar zijn passie ligt. ,,Een broer van mij was destijds werkzaam bij Van Der Heijden en hij vroeg of ik een keertje mee ging om te werken. En als het werk dat je doet een hobby van je is gaat het vaak je vaak erg gemakkelijk af.”

Vliegende Schotel

De meest bijzondere opdracht die Jan in zijn carrière heeft gemaakt is toch wel de zogeheten ‘vliegende schotel’ bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. ,,Het voelde alsof ik een ruimteschip aan het bouwen was. Heel bijzonder.” Jan heeft in zijn vele jaren in de bouw natuurlijk ook verschillende innovaties doorgemaakt. ,,Vroeger deed je ongeveer een maand over een klus. Met de technieken van nu kan dat allemaal een stuk sneller.”

Passie en Trots

Jan werkt met veel passie en trots aan elk project wat hem wordt toegewezen. ,,Elk project is anders maar je werkt toch naar hetzelfde doel toe. De opdrachtgever tevreden en trots krijgen. Als dat lukt kun je iedere dag met een goed gevoel naar huis.” Sinds 2008 zit er een dalende lijn in de aanmeldingen voor de opleidingen in de bouw. Een verklaring volgens Van Lier is dat de meeste jongeren het werk overschatten. ,,Maar het werk is in vergelijking met vroeger toch een stuk makkelijker geworden. Vroeger moesten wij de stenen zelf omhoog tillen, nu hoeft dat gelukkig niet meer.”

Vierdaagse

In al zijn jaren op de bouw heeft Jan geen enkele keer last gehad van blessures. ,,Nee, nog nooit. Ik slik geen medicijnen en loop nog vrolijk de vierdaagse van Nijmegen en de Limburgse vierdaagse.”