Jubileumboek Maaslandcollege: vroeger zongen ze Mozart in pauze, en ging hele klas in retraite bij nonnen

Weinig te merken van vuurwerk­ver­bod, geen grote incidenten, wél drukte in het ziekenhuis.

OSS - De jaarwisseling lijkt in de regio Oss overzichtelijk verlopen. Van een vuurwerkverbod was niet veel te merken; er werd flink geknald. De brandweer was uren druk met een brand in een gasverdeelstation aan de Vijversingel in de Schadewijk, en moest op de eerste ochtend van het jaar uitrukken voor een woningbrand. Ziekenhuis Bernhoven spreekt van een onrustige nacht; in de wachtkamer van de spoedeisende hulp was een bewaker geposteerd.

1 januari