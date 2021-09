'Juffrouw' Tonny verkozen tot Geffenaar van het jaar: ‘Kippenvel over mijn hele lijf’

Voor de Dorpen gaat zes avonden de kroeg in

2 september LANDERD - Nog voor ze in de gemeenteraad van de toekomstige gemeente Maashorst is gekozen, gaat de partij Voor de Dorpen al de kroeg in. ,,Om te horen wat de bewoners van de dorpen willen dat er in hun woonplaats wordt aangepakt", zegt Harold van den Broek.