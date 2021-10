Julia (17) wil als nationale jeugddijkgraaf met TikTok én andere sociale media jongeren ‘waterbewuster’ maken

Afgelopen zomer wist Julia al dat ze ‘een echte waterbaas’ zou worden. Maar ze moest het tot nu geheim houden. ,,Ik ben blij dat ik het nu aan iedereen mag zeggen. Ik wil dat de jeugdbestuurders meer handvatten krijgen om jongeren waterbewuster te maken en ze het besef geven dat ze zelf hun steentje kunnen bijdragen aan het veranderende klimaat.”

Aandacht voor water

Op de basisschool had Julia Goets, ze is nu bijna 18 jaar, al aandacht voor water. Ze woont namelijk in Reek aan de dijk bij Keent, het dorpje dat vaak door water werd ingesloten. Sinds 2019 is ze jeugdbestuurder bij waterschap Aa en Maas én hun vertegenwoordiger in het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur. Logisch dat ze koos voor de mbo-opleiding watermanagement. Ze zit in haar tweede jaar en een jaar lang doet ze bij dit alles nog een stapje extra als jeugddijkgraaf, die als voorzitter de nationale jeugdbestuurders inspireert en plannen maakt om nog meer jongeren waterbewust te maken.

Een moderne jeugddijkgraaf als Julia gaat natuurlijk ook met de tijd mee en dus heeft ze bij haar installatie als dijkgraaf een een TikTok filmpje gemaakt waarin ze laat zien wat een jeugddijkgraaf doet. Het is de bedoeling dat ze maandelijks een filmpje voor Instagram gaat maken. Het waterschap denkt mee over het script. ,,Het is een familieprojectje. Mijn vader is vaak figurant, mijn moeder filmt en mijn zusje helpt.”

Stiekem veel tijd

In het bestuurswerk voor het waterschap gaat stiekem wel veel tijd zitten, zegt Julia. ,,Maar bij mijn opleiding krijg ik ruimte om voor het waterschap bezig te zijn. Zo gaf ik op Crisis waternetwerkdag een workshop over hoe waterbewust jongeren zijn. Voor overheidsinstellingen, bedrijven en waterschappen. Online helaas, maar daarna kon ik wel weer zo in de klas aanschuiven”, lacht Julia.

Bij de feestelijke installatie van Julia, afgelopen vrijdag in hotel Van der Valk in Uden, vertelde Bram Rosenbrand van de Unie van Waterschappen de aanwezigen, hoe actief Julia al is voor het waterschap op social media. ,,Julia heeft een natuurlijk talent om iets over water uit te dragen. Ik ben dan ook ontzettend blij dat je deze functie gaat doen, want de uitdagingen worden groter en urgenter.”

Een stralende Julia beloofde Mario Jacobs, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, dat ze zich voor haar taak gaat inzetten. Ze kreeg van de twee huidige jeugddijkgraven de ambtsketen en ene paar laarzen. Handig want zoals haar mentor van de opleiding stelt: ,,Een echte jeugddijkgraaf staat met de poten in de klei.”

