Jumbo duwt sportschool weg uit pand Heesch

Tenminste twee procedures voor deze opvallende ontwikkeling in het centrum van Heesch zijn al in gang gezet. Jumbo heeft bij de gemeente Bernheze een verzoek ingediend voor een bestemmingsplanwijziging. Pandeigenaar Johan van Herpen is met de sportschool gaan praten over beëindiging van de huur.

Volgens eigenaar Wendy van der Meer kan Meer Sports in het uiterste geval nog drie jaar blijven zitten. Ze is naarstig op zoek naar een alternatief voor haar bedrijf. Een verhuizing binnen het dorp zou kunnen maar Van der Meer noemt als optie ook gedeeld gebruik van het huidige adres.